Может ли работодатель прекратить трудовые отношения из-за болезни сотрудника?

Читатель спрашивает: результат моего теста на COVID-19 оказался положительным. Работодатель настаивает на продолжении работы, потому что приближается срок выполнения важного трудового задания, но при этом у меня температура и кашель. Имею ли я право отказаться от выполнения трудовых заданий? Может ли работодатель прекратить трудовые отношения, потому что я был на больничном?
Статья доступна только подписчикам ДВ.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!