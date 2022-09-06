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    Исследование: каким образом молодые люди выбирают место работы?

    Для молодых людей, планирующих карьеру в сфере технологий, возможность работать из любого уголка мира оказалась важнее среднего (43%). Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

    Заказанное Wise и проведенное Kantar Emor исследование демонстрирует, что молодые люди в возрасте 16–19 лет предпочитают работать на предприятиях, где могут внести свой вклад в решение экологических и социальных проблем. От работодателей также ждут гибкости в отношении времени и места работы, а также возможности участия в компании, следует из пресс-релиза.

    Исследование показывает, что для более чем половины (57%) молодых людей важна возможность внести свой вклад в смягчение последствий изменения климата – самостоятельно или вместе со своим работодателем. Более четверти (27%) молодых людей оценили эту возможность как очень важную, а 30% считают ее достаточно важной.
    «Молодые люди выбирают будущую работу не только исходя из сферы интересов и заработной платы. Им также важно, мыслит ли компания устойчиво и вносит ли вклад в социум. Желая оправдать ожидания молодежи и чувствуя ответственность за сообщество, технологические компании все активнее работают в этой сфере, запуская цепочку положительной реакции», – пояснила руководитель команды отдела кадров Wise Бретт Лемсалу.
    Зарплата или гибкость
    Чтобы выявить факторы, влияющие на выбор места работы молодыми людьми, участников исследования попросили выбрать между двумя бонусами и на шкале указать свои предпочтения между ними. При сравнении более высокой заработной зарплаты, с одной стороны, и различных льгот, с другой, приоритеты молодежи отражают направление, в котором в будущем будет двигаться рынок труда:
    ● Гибкий рабочий график или более высокая заработная плата. Выбирая между ними, 33% молодых людей выбрали бы гибкий рабочий график, а 16% - более высокую заработную плату.
    ● Гибкое место работы или более высокая заработная плата. Возможность работать из любой точки мира привлекает 39% молодых людей. Четверть респондентов (25%) предпочитают более высокую заработную плату гибкому местоположению.
    ● Участие в предприятии или более высокая заработная плата. Возможность участвовать в распределении прибыли предприятия мотивирует треть молодых людей (32%), тогда как четверть респондентов (25%) выбрали бы более высокую заработную плату.
    ● Развитие предприятия или более высокая заработная плата. Молодые люди определенно предпочитают более высокую заработную плату возможности участвовать в развитии предприятия, 11% и 45% соответственно.
    Молодые люди, которые в будущем хотят стать предпринимателями, наиболее мотивированы возможностью участвовать в распределении прибыли своей компании (52%). Для молодых людей, планирующих карьеру в сфере технологий, возможность работать из любого уголка мира оказалась важнее среднего (43%).
    Опрос был проведен фирмой Kantar Emor весной 2022 года с использованием онлайн-интервью (метода CAWI). Целевой группой были учащиеся 9-х классов основной школы 21/22 года, гимназической ступени общеобразовательных школ или иных учебных заведений, предоставляющих среднее образование. В исследовании приняли участие 344 молодых человека.

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