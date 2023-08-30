Читатель спрашивает: можно ли отпроситься с работы 1 сентября, чтобы пойти к ребенку на линейку?

У кейтеринговой фирмы, прогоревшей из-за больших долгов, появился двойник

На рынке общепита появилась новая успешная кейтеринговая компания – Nordic Catering, которая, по мнению конкурентов, аналогична Carmen Catering, ранее прекратившей деятельность с большой налоговой задолженностью. «Нет, это два совершенно разных предприятия», — твердо заявляет исполнительный директор Nordic Catering Кайса Тийк.

На рынке общепита появилась новая успешная кейтеринговая компания – Nordic Catering, которая, по мнению конкурентов, аналогична Carmen Catering, ранее прекратившей деятельность с большой налоговой задолженностью. «Нет, это два совершенно разных предприятия», — твердо заявляет исполнительный директор Nordic Catering Кайса Тийк.