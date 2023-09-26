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Яана Сааркоппель

26 сентября 2023 в 11:15









Банки соревнуются за ваши деньги: где лучшие процентные ставки

На фото (слева направо) Мадис Тоомсалу, генеральный директор LHV Group, Олави Лепп, генеральный директор Swedbank Estonia, Маргус Ринк, генеральный директор Coop Bank, и Аллан Парик, генеральный директор SEB Estonia. Фото: Liis Treimann

Банки начали борьбу не только за срочные вклады, но и за обычные. Клиентов привлекают более высокими, чем раньше, процентами.

Недавно банк SEB объявил, что с декабря начнет выплачивать 0,4% по вкладам до востребования, а Swedbank на прошлой неделе повысил до 2% ставку по «Накопителю» («Накопитель»/Rahakoguja – специальный счет, где можно копить деньги, но откуда можно их снять в любой момент – ред.). Если речь о срочном вкладе, то проценты еще выше. И банкам есть за что побороться: по статистике, около трех четвертей свободных денег в стране все еще лежат на счетах.