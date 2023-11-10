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dv.ee

10 ноября 2023 в 9:42









Эксперт объясняет: какова разумная сумма первоначального взноса при получении жилищного кредита?

Решение о размере собственного взноса зависит от требований банка, финансовых возможностей заявителя и того, как он планирует использовать накопленные деньги. Фото: Chizhevskaya Ekaterina

При получении кредита на покупку жилья может возникнуть соблазн сделать настолько большой первоначальный взнос, насколько позволяет кошелек, но это не всегда хорошая идея, считает руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане.

По его словам, вопрос о самофинансировании, несомненно, является одной из самых горячих тем при оформлении кредита на покупку жилья: хотя для определенных целевых групп возможно снижение первоначального взноса до 10%, банки уже нередко хотят получить от клиента 20%-й первоначальный взнос: «Однако 15% – это наиболее распространенный и привычный взнос».