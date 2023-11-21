Эксперт: компании должны хеджировать финансовые риски!

В последние годы эстонские компании подвергаются большому количеству экономических и геополитических неопределенностей и связанных с ними финансовых рисков, которые иногда материализуются. По мнению руководителя группы компании Luminor Markets Керта Коппеля, существует возможность хеджировать определенные риски и тем самым делать будущее своей компании более наглядным для себя.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!