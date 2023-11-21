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dv.ee

21 ноября 2023 в 9:18









Эксперт: компании должны хеджировать финансовые риски!

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

В последние годы эстонские компании подвергаются большому количеству экономических и геополитических неопределенностей и связанных с ними финансовых рисков, которые иногда материализуются. По мнению руководителя группы компании Luminor Markets Керта Коппеля, существует возможность хеджировать определенные риски и тем самым делать будущее своей компании более наглядным для себя.

По словам Коппеля, в последние годы компаниям пришлось столкнуться не только с пандемией коронавируса и войной в Украине, но и с материализацией ряда финансовых рисков: «Несколько лет назад мало кто из нас предвидел, что процентные ставки вырастут до сегодняшнего уровня, что скандинавские валюты значительно ослабнут по отношению к евро, а товарные рынки станут волатильными». Даже опытные аналитики не могли всего этого предвидеть, добавил он.