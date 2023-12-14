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dv.ee

14 декабря 2023 в 9:46









Компенсации и консультации: что изменится в стоматологии в 2024 году?

Начиная с 1 января 2024 года компенсация за лечение зубов для застрахованных взрослых увеличится до 60 евро. Фото: Shutterstock

В 2024 году предельные суммы стоматологических компенсаций для взрослых будут увеличены, а доли самофинансирования пациента будут снижены для групп пациентов, имеющих повышенную потребность в зубном лечении. Также Касса здоровья начнет финансирование услуг по видеоконсультациям зубных врачей и будет улучшена доступность стоматологических услуг для лиц, находящихся в учреждениях социального попечения и получающих медсестринские услуги.

Начиная с 1 января 2024 года компенсация за лечение зубов для застрахованных взрослых увеличится до 60 евро (доля обязательного самофинансирования 50%). Компенсация за зубное лечение увеличится также и для лиц с повышенной потребностью в зубном лечении, среди которых, например, беременные женщины, матери детей в возрасте до 1 года, пенсионеры с отсутствующей трудоспособностью, пенсионеры по старости и т.д. Компенсация для них будет увеличена с 85 до 105 евро, а доля обязательного самофинансирования пациента будет снижена с 15 процентов до 12,5 процента.