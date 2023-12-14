Компенсации и консультации: что изменится в стоматологии в 2024 году?

В 2024 году предельные суммы стоматологических компенсаций для взрослых будут увеличены, а доли самофинансирования пациента будут снижены для групп пациентов, имеющих повышенную потребность в зубном лечении. Также Касса здоровья начнет финансирование услуг по видеоконсультациям зубных врачей и будет улучшена доступность стоматологических услуг для лиц, находящихся в учреждениях социального попечения и получающих медсестринские услуги.
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