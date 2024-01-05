Должен ли быть завершен испытательный срок, чтобы подать заявку на получение жилищного кредита?
Испытательный срок обычно является обязательным условием для получения жилищного кредита на покупку жилья, и банк не пойдет на компромисс в этом вопросе. Однако бывают и исключения.Фото: Shutterstock
К заявке на кредит необходимо приложить, в частности, выписку с банковского счета за шесть месяцев. Помимо истории платежей, банк будет использовать ее для оценки регулярности доходов и проверки того, прошел ли человек, обратившийся за кредитом, испытательный срок. Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане объясняет, что делать в ситуации, когда от дома мечты соискателя кредита отделяет очень короткий промежуток времени.
Выписка из банка за шесть месяцев дает банку представление о моделях финансового поведения клиента, его доходах и существующих обязательствах. В ней также обычно отражается, прошел ли соискатель кредита испытательный срок. «Если после четвертого месяца следует пятый доход от того же работодателя, можно считать, что испытательный срок успешно пройден и доходы человека будут продолжаться с той же регулярностью», – пояснил Ребане.
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