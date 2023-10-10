Эпицентр

Ану Лилль

10 октября 2023 в 8:45









Мать-одиночка вылезла из долгового болота и стала инвестором

Марге Ээбик смогла улучшить свое финансовое положение и теперь стала инвестором. Фото: Личный архив

Марге Ээбик – 37-летняя мать-одиночка, у которой подрастает 15-летний сын. Оказавшись в долгах, которые росли, как снежный ком, она решила изменить свою жизнь, чтобы разорвать порочный круг. На сегодняшний день ей удалось избавиться от потребительских кредитов с грабительскими процентами, и теперь она наращивает свой инвестиционный портфель, который уже достиг 14 000 евро.

Свою трудовую жизнь Марге начала рано – в 11-м классе она начала зарабатывать собственные деньги. Однако в последнем классе гимназии она забросила учебу. Потом она пыталась продолжить образование в вечерней школе, но жизнь сложилась иначе. Марге начала зарабатывать деньги, трудясь полный рабочий день, стала матерью, а через некоторое время и матерью-одиночкой.