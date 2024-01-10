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Яна Сааркоппель

11 января 2024 в 4:00









Вторая пенсионная ступень растет: кому и как рекомендуется увеличить взносы

Если вы начнете каждый месяц отчислять во вторую ступень 6% своей зарплаты вместо 2%, ваша будущая пенсия вырастет примерно до 45-50% от ежемесячной зарплаты. Хотя, по мнению экспертов, этого все равно недостаточно, чтобы обеспечить комфортную старость. Фото: Shutterstock

С этого года взносы на вторую пенсионную ступень можно с нынешних 2% увеличить до 4% или 6%. Финансовые гуру считают, что новой возможностью стоит воспользоваться по максимуму.

«Если вы не инвестируете иначе, а хотя бы используете эту вторую ступень, то уже хорошо», – говорит Кристи Сааре, инвестор года и основательница Клуба женщин-инвесторов.

По мнению экспертов банка SEB, увеличение взносов будет разумным для большинства наемных работников. Именно об увеличении отчислений следует подумать, прежде чем начинать другие инвестиции.

Как работает вторая ступень и что меняется Сейчас сотрудник может накопить деньги на втором уровне пенсионных отчислений, отдав в фонд 2% от брутто-зарплаты. К этому государство добавляет 4% от 33% социального налога, рассчитанного с зарплаты работника. Новый год принес новые возможности: теперь вы можете подать заявление, чтобы на ваш личный пенсионный счет отчисляли не 2% (от брутто-зарплаты) + 4% (за счет социального налога), а 4% и так же по схеме +4% от государства, или 6%+4%, соответственно. * Новый процент начнет отчисляться с 1 января 2025 года. На тех, кто не подаст заявление на пересмотр, будет распространяться действующая ставка платежа в размере 2%. * Заявления принимаются Пенсионным центром через систему самообслуживания «Мой пенсионный счет» или управляющими счетами LHV Pank, Luminor Bank, SEB Pank, Swedbank, Tuleva Fondid. * Заявки будут принимать не позднее 30 ноября каждого года. Ставка может меняться только один раз в год. Новая ставка отчислений всегда вступает в силу с 1 января следующего года. * Изменить заявку можно до истечения срока подачи, последняя поданная заявка остается действительной. * Если заявление подано в декабре, то изменения вступят в силу с 1 января, но через один год. *При наличии нескольких работодателей для сотрудника применяется одинаковая ставка у всех работодателей. * Ставка прибавки 4% от государства не изменится. Источник: Налогово-таможенный департамент

Деньги инвестируются до уплаты налогов

«Переход от 2%+4% к 6%+4% не представляет никакой сложности, если у человека есть финансовые возможности. Настолько маленькие пенсии в Эстонии, что особенно нужно инвестировать в них, тем более с учетом скидки по подоходному налогу», – заявил председатель правления LHV Varahaldus Йоэль Кукемельк.

Взносы во вторую ступень взимаются из зарплаты до вычета подоходного налога, напомнил Кукемельк. «Это означает, что начиная с 2025 года вы сразу будете выигрывать 22% подоходного налога со своих взносов», – подчеркнул он.

Как же так? Например, если ваша брутто-зарплата составляет 1000 евро, то 2% от нее, или 20 евро, сразу помещаются во вторую ступень. Из оставшихся 980 евро взимается подоходный налог – при действующей ставке налога в 20% это составляет 196 евро. Из первоначальных 1000 евро пришлось бы платить 200 евро подоходного налога. То есть, используя преимущество второй ступени, вы получаете как бы двойной выигрыш. Во-первых, платите меньше подоходного налога, а во-вторых, увеличиваете свою пенсию. Кроме того, со следующего года ставка подоходного налога вырастет до 22%.

Эксперты SEB отмечают, что чем ниже брутто-зарплата и подлежащий уплате подоходный налог, тем скромнее преимущество инвестирования доходов до уплаты налогов.

У Кристи Сааре готов ответ на вопрос, выбрать ставку 4% или 6% – если уж вы увеличиваете, то делайте по максимуму. «Если да, то да», – была решительна Сааре. Но при этом, по ее словам, 4% – это все равно вдвое больше, чем раньше.

Умная «невидимая» экономия Инвестор Кристи Сааре обнаружила, что увеличение выплат второй ступени – очень хорошая идея для тех, кому иначе трудно себя дисциплинировать, чтобы экономить или приумножить деньги. Деньги на второй ступени автоматически инвестируются, и получить их не так-то просто, поясняет она. Управляющий фондом SEB Varahaldus Эндрико Вырклаев и управляющий развитием бизнеса SEB Varahaldus Пеэтер Шамардин рассказали, что такое автоматическое и «невидимое» регулярное накопление формирует у человека привычку сберегать и инвестировать. Привычка регулярно экономить создает резерв, который будет иметь значение в долгосрочной перспективе.

Кристи Сааре отмечает, что если человек пополнил свою третью ступень в максимально допустимых пределах, разумно повысить отчисления во вторую ступень до 6%, чтобы максимизировать вложения до уплаты подоходного налога.

В то же время, если третья ступень еще не задействована, то вместо повышения отчислений во вторую, по мнению Сааре, лучше рассмотреть преимущества открытия третьего уровня. Поскольку третья ступень столь же эффективна с точки зрения налогообложения, но более гибкая с точки зрения использования денег.

Кроме того, полезно знать, что более высокие платежи второй ступени никоим образом не мешают налоговым льготам при внесении взносов на третий уровень.

Еще одно преимущество: это отдельная собственность По словам Кристи Сааре, мало внимания уделяется и тому факту, что вторая ступень – это отдельное имущество, что может оказаться важным в некоторых сложных жизненных ситуациях. «В качестве страховки от любых действительно плохих жизненных решений хорошо иметь накопления на второй ступени».

По мнению инвестора Кристи Сааре, второй пенсионный уровень является своего рода защитой личного имущества от неправильных жизненных решений, поскольку с точки зрения имущественных отношений это – отдельная собственность. Преимуществом второй ступени она также видит полностью автоматическую экономию. Фото: Симо Сепп

Против черных дней

Согласно прогнозу Департамента статистики, будущие пенсии составляют лишь 39-43% от средней зарплаты, поэтому, если полагаться только на них, вам следует смириться со значительным падением доходов в пенсионном возрасте, – сказал Ханнес Кууск, менеджер по развитию пенсионных продуктов Luminor в странах Балтии. По его словам, чтобы более комфортно провести пенсию, все же рекомендуется стремиться к минимуму 70-80% средней зарплаты.

«Тем, кто не хочет существенно менять свой уровень жизни на пенсии, следует больше откладывать в течение трудового периода», – добавил Кууск. По его словам, чтобы преодолеть планку в 50%, человеку необходимо внести дополнительные взносы в свою третью ступень или заставить своего работодателя также внести взносы в пенсионный фонд.

Кукемельк отметил, что люди, которые уже забрали деньги из второй ступени, должны учитывать, что их пенсия будет составлять лишь около 30% от их нынешней зарплаты, поскольку как 2%, внесенные ими самими, так и 4%, внесенные государством, уже были получены. Поэтому их пенсия будет даже ниже, чем у тех, кто никогда не переходил на вторую ступень.

«Если вы начнете ежемесячно откладывать 6% от вашей зарплаты вместо 2%, то ваша будущая пенсия вырастет примерно до 45-50% в зависимости от количества лет, оставшихся для накопления», – добавил Кукемельк.

По мнению экспертов SEB, хороший результат будет, если к концу 2024 года 15% работников повысят выплаты второй ступени.

По словам Кукемелька, второй уровень является самым популярным инвестиционным продуктом в Эстонии. В прошлом году вклады в фонды второй ступени сделали почти 450 000 человек. По его словам, вводя изменения, государство рассчитывало, что как минимум 75 000 человек повысят размер отчислений. «Мы считаем, что их будет больше», – сказал Кукемельк.

Заявления на вторую ступень можно подать как в банке, так и в пенсионном центре

Заявление об изменении размера выплаты второй ступени можно подать, заполнив заявление в пенсионном регистре, т. е. в Пенсионном центре, или подав заявление через управляющего счетом.

Управляющими счетами являются LHV Pank, Luminor Bank, SEB Pank, Swedbank и Tuleva Fondid.

В банке SEB заявление можно подать, выбрав в интернет-банке раздел «Моя пенсия», «Накопления и пенсия», затем из списка полезных ссылок «Заявление» и далее «Заявление об изменении ставки взноса». Запрос на изменение состоит из трех шагов. Прежде всего необходимо ввести данные, где можно выбрать тариф оплаты, затем подтвердить информацию и наконец получить подтверждение о подаче заявки. Заявления можно подать также в отделениях банка SEB.

В Swedbank частному клиенту необходимо зайти в подраздел «Мой пенсионный счет», где есть калькулятор увеличения взноса во вторую пенсионную ступень и сразу же возможность выбрать «Увеличить взнос». При входе в банк калькулятор уже показывает персональные данные, и можно сразу оформить заявку.

В LHV Pank после входа в интернет-банк необходимо в секторе «Пенсии» слева выбрать «Прогноз пенсии», где откроется отдельная подстраница с прогнозами будущих выплат второй ступени, на которой вы также можете сразу подать заявление.

В Luminor Bank подать заявление можно в отделении банка, либо во время цифровой консультации, записавшись на прием на сайте банка.

В Tuleva вверху главной страницы отдельная кнопка «Сделай свой II уровень сильнее», которая ведет на отдельную вкладку, где выделена опция «Я увеличиваю взнос». В приложении Tuleva все жители Эстонии, а не только клиенты Tuleva, могут подтвердить свой выбор цифровой подписью. На странице также есть калькулятор, с помощью которого можно рассчитать, как изменение взносов второй ступени повлияет на чистую зарплату и пенсионные активы.

В пенсионном центре после входа в систему в левом меню выберите «Заявки» и в разделе «Заявления II ступени» выберите «Заявление об изменении ставки отчислений», где, проверив ваши данные, вы сможете выбрать желаемую ставку и подтвердите заявку.