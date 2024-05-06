    Startup Estonia запускает программу бесплатных консультаций по всей стране

    Новая программа ориентируется на команды и частных лиц, находящихся на стадии разработки идеи и пока еще не зарегистрированных в качестве юрлица. Фото иллюстративное.Фото: Designed by Freepik

    Программа бесплатных консультаций экспертов предназначена для начинающих стартап-компаний Эстонии, а также для команд и частных лиц, находящихся на стадии разработки идеи и пока еще не зарегистрированных в качестве фирмы.

    Руководитель региональных стартап-проектов Startup Estonia Элина Дубова, рассказала, что начиная с этого года Startup Estonia будет уделять большее внимание продвижению стартап-экосистемы по всей Эстонии. «Наша цель – поддержать рост и развитие стартапов в регионах Эстонии, и в сотрудничестве с уездными центрами развития мы запустили программу бесплатных экспертных консультаций, предназначенную для людей, которые пока еще ищут идею своего собственного дела, а также для начинающих и уже опытных стартапов, которые ищут ответы на свои вопросы, решения конкретных задач или хотят получить и непредвзятый взгляд», – сказала Дубова.
    Цель Startup Estonia и уездных центров развития – принести больше знаний и опыта в регионы Эстонии, а также улучшить знания существующих и потенциальных начинающих предпринимателей об экосистеме стартапов и стартап-бизнесе в целом. В рамках программы десять экспертов предложат более 200 часов бесплатных консультаций по различным темам.
    Можно будет получить консультацию профессионалов в своей области по таким темам, как, например, поиск своей идеи и построение бизнес-модели, продажи и маркетинг, создание стратегии разработки продукта, повседневное управление, а также развитие стартапов в сфере глубинных технологий.

    Startup Estonia – это государственная программа развития эстонской стартап-экосистемы, дающая толчок появлению стартапов и международным историям успеха. Программу Startup Estonia проводит совместное учреждение EAS и KredEx.

    Услуги экспертов бесплатны, расходы покрывает Startup Estonia. За консультацией следует обратиться в местный центр регионального развития или к эксперту, участвующему в программе. Консультационные услуги предлагаются как на месте, так и онлайн, проводятся как индивидуальные, так и групповые консультации. На острове Сааремаа консультацию выбранного эксперта можно будет получить через интернет или по телефону.

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