Назад 26.10.24, 16:15 Может ли работодатель устанавливать требования к внешнему виду работника? Работник спрашивает: У меня де-дреды. Работодатель требует ради презентабельного внешнего вида заплести волосы в косу. У других работников с длинными волосами не требуют, чтобы они заплетали их в косы. Имеет ли работодатель право требовать, чтобы мои волосы были заплетены в косу, и не является ли это неравным обращением?

Иллюстративное фото. Foto: Shutterstock

Отвечает юрист-консультант Инспекции труда Хели Оявеэ:

Работодатель может устанавливать требования к внешнему виду работника в трудовом договоре, правилах организации труда или других внутренних документах. Правила должны носить общий характер, например, можно оговорить, что внешний вид работника должен быть чистым и аккуратным. Более конкретные требования могут быть установлены в тех областях, где необходимо соблюдать гигиенические требования, например, при производстве пищевых продуктов и обращении с ними или также в медицине. Работодатель может устанавливать более строгие правила, касающиеся внешнего вида и одежды, если они связаны с требованиями безопасности труда. Имели место несчастные случаи на производстве, когда длинные волосы попадали в машину и приводили к серьезным травмам, — в таких случаях уместно устанавливать более строгие правила.

Работник должен помнить, что при выполнении трудовых заданий он является представителем предприятия, поэтому его внешний вид не должен отвлекать внимание от трудовых заданий. Это значит, что спортивная одежда, слишком открытая одежда и крупные украшения не подходят.

Таким образом, устанавливать требования к внешнему виду работника не запрещается, но эти правила должны распространяться на всех, требования должны быть обоснованы и четко определены с учетом занимаемой должности: что разрешено, что запрещено. Если от одного работника требуют заплетать волосы в косу, то это требование должно распространяться на всех работников с волосами такой же длины. Также необходимо объяснить работникам и обосновать причины установления регламента, т. е. почему это важно для работодателя.

Разумно, чтобы работодатель сообщал об установленных правилах уже во время собеседования при приеме на работу. Если правила устанавливаются в процессе трудовых отношений, работодатель должен отвести достаточно времени на то, чтобы объяснить работникам новый порядок и дать им время привыкнуть к нему.

Добавим, что закон защищает работника от любых требований, касающихся внешности или поведения, которые приписываются гендерным ролям. Работодателю не следует предполагать, что работник должен соблюдать специфические гендерные нормы. Например, работник имеет право сам выбирать, носить ему юбку или брюки, иметь длинные или короткие волосы. Если работодатель требует, чтобы работник носил юбку, работник тем не менее может предпочесть брюки, и наоборот.

В случае подозрения на дискриминацию следует прежде всего обратиться к работодателю, чтобы получить разъяснения относительно установленного требования. Если ситуацию не удается разрешить в сотрудничестве с работодателем, работник может обратиться за оценкой ситуации к уполномоченному по вопросам гендерного равенства и равного обращения.

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