Назад 05.10.24, 11:59 «Слишком хорошо.» Сотрудники министерства хитрят, чтобы удлинить отпуск Чиновники Министерства финансов знают, как отдыхать значительно дольше, чем те, кто работает в частных компаниях, при этом количество отпускных дней остаётся тем же.

Чиновники отдела государственного бюджета Министерства финансов легко зарабатывают себе до шести дополнительных отпускных дней в год. Foto: Liis Treimann

«Слишком хорошо», — так президент Банка Эстонии Мадис Мюллер описал ситуацию, когда эстонские чиновники разбивают свой отпуск на части и берут его только в рабочие дни. Это позволяет им экономить отпускные дни за счёт выходных.

«Если сначала взять 14 дней отпуска подряд, как требует закон, а оставшиеся 21 день использовать только в рабочие дни, то в итоге получится почти 6 недель отпуска», — написал Мюллер на платформе X — «Этот подход очень распространён».

Наблюдения Äripäev подтверждают, что Мюллер прав. Мы проанализировали отпуска чиновников отдела государственного бюджета Министерства финансов и выяснили, что, поскольку выходные часто не включаются в отпуск, чиновники легко получают до шести дополнительных отпускных дней в год.

Ирония заключается в том, что именно чиновники отдела государственного бюджета Министерства финансов несут ответственность за разумное использование государственных средств.

Подписаться на рассылку Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик! Подписываюсь