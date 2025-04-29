Приближается крайний срок подачи декларации о доходах

Многие до сих пор не разобрались в действующей уже больше пяти лет системе налогообложения доходов физических лиц и допускают ошибки при расчете налогов с заработной платы. В результате после подачи декларации о доходах человек неожиданно для самого себя сталкивается с обязанностью вернуть государству крупную сумму недоплаченного подоходного налога.