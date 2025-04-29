Деловые ведомости
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  • 29.04.25, 15:03

Приближается крайний срок подачи декларации о доходах

Налогово-таможенный департамент напоминает, что в конце апреля наступает срок подачи декларации о доходах физического лица и предпринимателя – физического лица.
Переплаченный подоходный налог будет возвращён на указанный в декларации банковский счёт не позднее 1 октября 2024 года. Фото иллюстративное.
  • Переплаченный подоходный налог будет возвращён на указанный в декларации банковский счёт не позднее 1 октября 2024 года. Фото иллюстративное.
  • Foto: Andras Kralla
По состоянию на 26 апреля в департамент было подано 730 тысяч деклараций и 97% из них через среду электронных услуг е-МТА. Переплаченный подоходный налог был возвращен людям в размере 206 миллионов евро, доплате подлежит 52 миллиона евро.
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