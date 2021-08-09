Залог успеха - разложить поставленную задачу на алгоритмы

«Деловые ведомости» и Академия Äripäev уже третий год подряд проводят тренинг «Управление проектом - сложное просто!», в октябре-ноябре этот курс пройдет в четвертый раз. Какую пользу приносит это обучение?

Роман Захаров - автор и тренер курса «Управление проектом - сложное просто!» Фото: Личный архив

Растущий бизнес обречен сталкиваться с увеличением объема различных процессов и задач. Есть, разумеется, альтернатива - нажать на тормоза и не наращивать обороты. Однако едва ли амбициозный предприниматель сочтет это действительно адекватным вариантом.

Что же делать в условиях, когда число работников, партнеров, действий и много чего еще увеличивается и усложняется? Как сказала участник обучения "Управление проектом - сложное просто!" член правления компании C BALTIC OÜ Светлана Лаанела, важно "разложить поставленную задачу на алгоритмы".

"Меня как продавца интересует одно. Производители смотрят на другое. Ну а президент [компании], сами понимаете, на третье. Я же хочу видеть всю цепочку. Это помогает мне понять проблемы поставщиков и не упускать из виду свои задачи и то, чего ждут и требуют от меня, - говорит Светлана, отвечающая в компании за продажи. - Мы, особенно люди советской закалки, смотрим на вещи часто по-другому. И есть вещи, которые нас шокируют, но на самом деле, если все разложить, то все оказывается намного проще. В итоге самое сложное становится самым простым".

Она отмечает, что в условиях пандемии, когда все предприятия активно оптимизируют процессы, понимание того, как выстраивать и структурировать процессы, необходимы.

Светлана получила образование в Таллиннском техническом университете на факультете управления бизнесом и имеет большой опыт работы. По ее словам, на курсе Романа Захарова были озвучены как уже известные ей приемы, так и совершенно новые. «Было 50 на 50. Я не смогу вам точно сказать, что из этих знаний уже интегрировано в работу. Для этого придется поднять все бумаги и по пунктам вам сказать. Что-то было полезно для общих знаний, но около 70% информации с курса удается применять на практике. Самым главным для меня было понять составление алгоритма», - заключает она.

И отдельно Лаанела отметила тренера, Романа Захарова, который, по ее словам, выделяется своей креативностью и умением «зажечь»: «Он умеет найти контакт с людьми. Его не скучно слушать. Я перед ним снимаю шляпу».

Он умеет найти контакт с людьми. Его не скучно слушать. Я перед ним снимаю шляпу

ОПИСАНИЕ ТРЕНИНГА Все, что нужно знать для результативной работы с любыми проектами, вы получите на обучении "Управление проектом - сложное просто!" Время проведения: 02.11 и 23.11.2021 Программа курса и регистрация:

Преимущества тренинга:

Обзор как классических, так и современных подходов к ведению проектов. Кроме того, вы получите обзор программного обеспечения, которое поможет вам в работе с проектами и сможете создать визуальный макет ваших процессов проекта.

Целевая группа:

Данное обучение будет полезно прежде всего менеджерам проектов и руководителям отделов. Причем как начинающим, так и опытным – практика показывает, что одни и те же ошибки могут повторяться из года в год. Вторая важная целевая группа – специалисты, которые участвуют в проектах, но нуждаются в целостных знаниях.

В результате обучения участники смогут:

- улучшить и упростить каждодневную работу в проекте

- выстраивать процессы бизнеса/проекта (этапы, выходы, роли, ответственность)

- создавать интерактивную модель своего бизнеса/проекта, доступную и понятную всем сотрудникам компании без специального обучения

- определять, каких процессов не хватает в управление проектом (проверка целостности AS-IS процессов управления)

- упростить взаимодействие между участниками проекта

- повысить эффективность организации проведения проекта

Кроме того, Вы окажетесь в курсе всех классических и основных современных подходов к управлению, а также получите рекомендации по выбору программного обеспечения и универсальные и простые методы по созданию (легких для понимания) любых бизнес-процессов: финансы, продажи, персонал, проектирование, склад, закупки, и т. д.

Теоретический материал будет сменяться обсуждением конкретных примеров и решений самых «наболевших» проблем по принципу «case study».