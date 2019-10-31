ТОП телекоммуникации: Elisa в лидерах
Руководитель отдела по работе с частными клиентами и член правления Elisa Eesti Андрус Хийепуу Фото: Яаке Фарра
Elisa Teleteenused AS удержал позицию лидера на ТВ-рынке и планирует выпускать больше собственной продукции.
Компания, которая до начала прошлого года называлась Starman, является крупнейшей телекоммуникационной компанией, предоставляющей услуги кабельного телевидения на рынке Эстонии.
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