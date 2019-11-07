ТОП строителей инфраструктуры: светлого будущего не предвидится

Конкуренция на рынке острая, ценовое давление сильное, входные цены растут, маржа падает, объёмы уменьшаются – на всё это жалуются инфраструктурные предприятия, отмечая, что на светлое будущее рассчитывать не приходится.

Заработавшее в прошлом году наибольшую выручку и прибыль предприятие TREV-2 Grupp занято и сейчас на крупнейшем дорожно-строительном проекте - Тартуском шоссе. Фото: Андрас Кралла

Предприятие OÜ Watercom, занимающее в рейтинговой таблице строителей инфраструктуры за 2018 год восьмое место, проектирует и прокладывает трубопроводы, предлагая ещё услуги, связанные с работами по уходу за дорогами, управление проектами, а также услуги мытья под давлением и транспортные услуги.