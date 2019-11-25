ТОП химической промышленности: доминировало производство сланцевого масла

Эстонская химическая промышленность произвела в 2018 году примерно на 20% больше продукции, чем годом ранее. Локомотивом роста была главным образом сланцевая промышленность, поддерживаемая сравнительно высокими ценами на нефть.

С начала 2019 года и до сих пор дела у химической промышленности Эстонии шли, как отметил исполнительный директор Союза химической промышленности Халлар Мейбаум, хорошо: «Я бы назвал это стабильностью, хотя время сейчас сложное и нервное». Фото: Рауль Меэ

Объём производства сланцевого масла превысил миллион тонн, на 7% выросло производство химической продукции, зато объёмы производства фармацевтической промышленности немного уступили уровню 2017 года. Эти данные изложены в экономическом обзоре 2018 года, составленном министерствами экономики и финансов.