ТОП финансовых консультантов: нет более болезненной темы, чем срыв сделки

Четыре крупные сделки по продаже эстонских предприятий привели маленькую консультационную компанию на вершину рейтинга финансовых консультантов. Над каждым из подобных проектов предприятие работает по полгода, а то и больше.

Три из пяти партнеров Superia Corporate Finance OÜ (слева направо): Арво Халлик, Маргус Розенстейн, Хенрик Игаста. Фото: Liis Treimann

Предприятие Superia Corporate Finance OÜ, победившее в ТОПе компаний-финансовых консультантов, оказывает консультации при продаже предприятий в Эстонии, Латвии и Литве.