Айвар Хундимяги • 16 декабря 2019
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ТОП дивидендов: поставлен исторический рекорд

Кристьян Раху на открытии новой когенерационной станции Utilitas этой осенью.  Фото: Liis Treimann

Исторический рекорд Эстонии по выплате дивидендов поставил Кристьян Раху, который перед продажей энергетического концерна Utilitas премировал себя крупной суммой.

Кристьян Раху не хочет комментировать эту выплату. Немногословны и его деловые партнеры, то есть руководство Utilitas Grupp, которые также занимают высокие места в ТОПе.

Больше информации о руководстве, финансовых показателях и бизнес-связях компаний
Kristjan RahuMati PolliUtilitasMargus Linnamäe
Кристьян Раху
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