Айвар Хундимяги • 16 декабря 2019
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ТОП дивидендов: поставлен исторический рекорд
Исторический рекорд Эстонии по выплате дивидендов поставил Кристьян Раху, который перед продажей энергетического концерна Utilitas премировал себя крупной суммой.
Кристьян Раху не хочет комментировать эту выплату. Немногословны и его деловые партнеры, то есть руководство Utilitas Grupp, которые также занимают высокие места в ТОПе.
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