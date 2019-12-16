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ТОП дивидендов: поставлен исторический рекорд

Кристьян Раху на открытии новой когенерационной станции Utilitas этой осенью. Фото: Liis Treimann

Исторический рекорд Эстонии по выплате дивидендов поставил Кристьян Раху, который перед продажей энергетического концерна Utilitas премировал себя крупной суммой.

Кристьян Раху не хочет комментировать эту выплату. Немногословны и его деловые партнеры, то есть руководство Utilitas Grupp, которые также занимают высокие места в ТОПе.