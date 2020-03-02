ТОП: какие фирмы получат дотации на возобновляемую энергию

Graanul Invest получит 11 миллионов евро. Субсидии, выделенные принадлежащей Раулю Кирьянену (на фото) и Андерсу Андерсону компании Graanul Invest, были распределены между подстанциями Osula, Imavere и Helme Energia, расположенными рядом с пеллетным заводом Graanul Invest и снабжающими его теплом и электроэнергией. Фото: Liis Treimann