Кристьян Пруул • 2 марта 2020
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ТОП: какие фирмы получат дотации на возобновляемую энергию
Graanul Invest получит 11 миллионов евро. Субсидии, выделенные принадлежащей Раулю Кирьянену (на фото) и Андерсу Андерсону компании Graanul Invest, были распределены между подстанциями Osula, Imavere и Helme Energia, расположенными рядом с пеллетным заводом Graanul Invest и снабжающими его теплом и электроэнергией. Фото: Liis Treimann
Четыре крупнейших производителя электроэнергии должны получить большую часть дотаций на возобновляемую энергию, при этом половина всей суммы отводится на сжигание древесины.
На фоне грядущих торгов по возобновляемой энергии и истории с ветропарком Тоотси стоит посмотреть, куда идут деньги, собираемые с потребителей.
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