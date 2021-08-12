ТОП: аппетитные сделки наполнили карманы адвокатских бюро

Партнеры адвокатского бюро Cobalt Мартин Симоварт и Яанус Моди. Фото: Andras Kralla

Пандемия подкинула работы адвокатским бюро, но связана она не с долговыми спорами, как опасались многие, а со сделками, приносящими долгосрочную прибыль. Благодаря этому в секторе вновь начался рост зарплат и усугубилась нехватка специалистов.

Как рассказал изданию Äripäev ведущий адвокат бюро Sorainen Каупо Лепасепп, на рынке заметен рост спроса на все адвокатские услуги, но тон задают отнюдь не банкротные дела и долговые тяжбы. Наибольшую прибыль приносят консультирование сделок и сложные международные споры. Лепасепп заметил, что эстонские компании не только активно заключают сделки на местном рынке, но и добиваются значительных успехов за границей.