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    ТОП производителей продуктов питания: секрет успеха – в экспорте

    Третье место в ТОП эстонских производителей продуктов питания заняла компания Nõo Lihatööstus OÜ.Фото: Vallo Kruuser

    Первое место в ТОП эстонских производителей продуктов питания заняла производящая солод компания Puratos Malt OÜ. По словам члена правления фирмы Урселя Каарна, причиной хороших результатов стал рост продаж на зарубежных рынках, пишет Äripäev.

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