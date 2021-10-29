ТОП пассажирских автоперевозок: GoBus вышла из кризиса победителем

Коронавирусные ограничения стали суровым испытанием для многих компаний, действующих в сфере пассажирских автоперевозок: снизилось количество чартерных рейсов, пассажиропоток существенно сократился. Несмотря на это, руководство автобусной фирмы GoBus, занимающей в нынешнем в ТОПе первую позицию, оценивает результаты минувшего года позитивно: коронакризис помог компании выявить скрытые резервы и научил команду адаптироваться к переменам.
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