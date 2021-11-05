ТОП зарплат: самые щедрые работодатели строительного сектора

"Гляди, смена подоспела!" Легендарный Центральный рынок на пороге перемен

Если всё пойдёт по плану, через четыре года таллиннский Центральный рынок будет полностью перестроен. Каким окажется «лицо» нового рынка, во многом зависит от того, кто из нынешних его обитателей согласится переехать в новые помещения. Многие из здешних торговцев стоят за своими прилавками уже по 20, 30, 40 лет. Готовы ли они к предстоящим переменам?

Если всё пойдёт по плану, через четыре года таллиннский Центральный рынок будет полностью перестроен. Каким окажется «лицо» нового рынка, во многом зависит от того, кто из нынешних его обитателей согласится переехать в новые помещения. Многие из здешних торговцев стоят за своими прилавками уже по 20, 30, 40 лет. Готовы ли они к предстоящим переменам?