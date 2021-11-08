ТОП семейных фирм: когда дети продолжают дело родителей

Андрес Линдам и его старший сын Карл. Компания Линдамов - победитель ТОПа семейных фирм. Фото: Liis Treimann

Первое место в ТОПе семейных предприятий, составленном Äripäev, заняла сельскохозяйственная компания Aru Põllumajanduse OÜ. Эта фирма принадлежит семье Линдам, которая уже семь поколений занимается земледелием в Ляэне-Вирумаа.

Фирма Aru Põllumajanduse OÜ была учреждена в 1997 году и занимается выращиванием зерна и рапса. Первоначальные 25 гектаров пахотной земли к сегодняшнему дню превратились в 4000 гектаров. Хутор Ару - родной хутор Линдамов, по которому и назвали предприятие, расположен в десяти километрах от офиса фирмы.