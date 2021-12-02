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    Лидер ТОПа адвокатских бюро: пандемия затронула все сектора экономики

    Ведущий партнер адвокатского бюро Cobalt Яанус Моди.Фото: Andras Kralla

    Первое место в ТОПе адвокатских бюро по версии Äripäev уже второй год подряд занимает компания Cobalt.

    По словам ведущего партнера адвокатского бюро Яануса Моди, хороших результатов удалось добиться прежде всего благодаря клиенториентированному подходу, опытным специалистам из разных областей и гибкости: «Поскольку клиенты очень хорошо знают свои бизнес-цели, и часто время ограничено, то наша задача – помочь им достичь целей максимально эффективно».
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