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    ТОП зарплат оптовиков: лидер рейтинга платит в среднем свыше 10 000 евро в месяц

    Matvart OÜ занимается перепродажей товаров финской компании Isojen Konehalli OY.Фото: Isojen Konehalli OY

    В рейтинге самых щедрых работодателей Эстонии в сфере оптовой торговли за год произошли существенные изменения: на первые позиции вышли новые лидеры, удержаться в первой тройке удалось только бункеровочной компании Arte Bunkering OÜ.

    Первое место в нынешнем ТОПе занимает фирма Matvart OÜ, где средняя брутто-зарплата по результатам 2020 году составила 10 430 евро в месяц.
    Matvart OÜ занимается перепродажей товаров финской компании Isojen Konehalli OY (крупный импортер инструментов, различной техники и оборудования), а также маркетинговыми исследованиями, продвижением и рекламой товаров.
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    В штате Matvart OÜ насчитывается всего 2 сотрудника. В прошлом году средняя брутто-зарплата работников фирмы была почти вдвое ниже - 4840 евро в месяц.
    Второе место в ТОПе зарплат оптовиков занимает бункеровочная компания Arte Bunkering OÜ, где в 2020 году средняя брутто-зарплата составляла 6283 евро в месяц.
    Компания является торговым посредником, продает топливо, смазочные материалы и сопутствующие товары и услуги предприятиям судоходной отрасли.
    Штат Arte Bunkering в прошлом году насчитывал 18 сотрудников. В предыдущем ТОПе по результатам 2019 года компания занимала третье место с брутто-зарплатой 6090 евро в месяц.
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    На третьем месте рейтинга - компания Takeda Pharma AS со средней брутто-зарплатой 5695 евро. Takeda Pharma принадлежит крупнейшей японской фармацевтической корпорации Takeda Pharmaceuticals Inc., акции которой котируются на Токийской фондовой бирже.
    Takeda Pharma занимается оптовой продажей медикаментов и других аптечных товаров. В компании в прошлом году работало 9 сотрудников. Средняя брутто-зарплата за 2019 составляла 5389 евро.
    Занимавшая в прошлом году первое место оптовая компания Bilton Solutions OÜ опустилась в нынешнем рейтинге на 10 место. Средняя брутто-зарплата сотрудников фирмы за год снизилась почти на треть - с 7311 евро до 4882 евро.
    Компания Puma Aviation Europe OÜ, занимающаяся оптовой продажей моторного топлива, опустилась со второго места на 19-е. Средняя брутто-зарплата ее сотрудников в 2019 году составляла 6651 евро, в 2020 году - уже 4668 евро.

    Самые щедрые работодатели Эстонии в сфере оптовой торговли

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