ТОП мебельной промышленности: когда начнется восстановление рынка?

Владелец и глава Mööbliproff Янек Уустамм. Фото: Johanna Adojaan

Прошлый год был непростым для производителей мебели. Несмотря на это, лидеру ТОПа мебельной промышленности удалось увеличить прибыль более чем втрое.

Первое место в ТОПе мебельной промышленности заняла работающая в Пярнумаа компания Mööbliproff. В прошлом году выручка предприятия выросла более чем на 40 процентов до 2,9 миллиона евро, а операционная прибыль увеличилась более чем в три раза до 0,7 миллиона евро.