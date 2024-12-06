ТОП текстильной промышленности: тендеры минобороны увеличили прибыль в шесть раз
В ТОПе текстильной промышленности присутствуют компании, ориентирующиеся на связанную с войной продукцию, однако хорошо дела идут и у тех, кто производит текстильные изделия для промышленного использования.
Четвертое место в рейтинге заняла компания Galvi-Linda, производящая спецтехнику в Вильянди. На фотографии генеральный директор Марге Лайыунпуу. Foto: Väinu Rozental
В рейтинге текстильной промышленности Äripäev нашлось место не только для производителей тканей, пряжи и одежды, но и для компаний, чья деятельность связана с различными видами текстиля, пишет тематический портал Tööstusuudised.
Вчера, 16 октября, в Лиллекюла состоялось открытие первого в Таллинне и Эстонии центра экономики замкнутого цикла. Комплекс, расположенный по адресу Мустйые, 40, предлагает экологически чистые решения для переработки отходов, предоставляя жителям города возможность сортировать мусор, а также ремонтировать и повторно использовать различные предметы, сообщается в пресс-релизе.
Текущий рейтинг мебельной промышленности показывает, что успех достигается благодаря уникальному продукту и смелости следовать выбранному пути. В то же время одна из компаний, вошедшая в ТОП, заявила, что пришло время поставить точку в своем бизнесе.
Среди первых ста компаний рейтинга добавленной стоимости более половины составляют торговые предприятия. На вершине рейтинга второй год подряд находится одна из крупнейших лесовладельческих компаний Эстонии – Tornator Eesti, добавленная стоимость на одного сотрудника которой в прошлом году составила 2,5 миллиона евро.
Никого не удивляет тот факт, что киберпреступников интересуют государственные учреждения или поставщики жизненно важных услуг. Однако для многих, вероятно, станет новостью то, что ежедневно атакам подвергаются и малые предприятия – часто даже они сами.