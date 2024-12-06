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  • 06.12.24, 17:14

ТОП текстильной промышленности: тендеры минобороны увеличили прибыль в шесть раз

В ТОПе текстильной промышленности присутствуют компании, ориентирующиеся на связанную с войной продукцию, однако хорошо дела идут и у тех, кто производит текстильные изделия для промышленного использования.
Четвертое место в рейтинге заняла компания Galvi-Linda, производящая спецтехнику в Вильянди. На фотографии генеральный директор Марге Лайыунпуу.
  • Четвертое место в рейтинге заняла компания Galvi-Linda, производящая спецтехнику в Вильянди. На фотографии генеральный директор Марге Лайыунпуу. Foto: Väinu Rozental
В рейтинге текстильной промышленности Äripäev нашлось место не только для производителей тканей, пряжи и одежды, но и для компаний, чья деятельность связана с различными видами текстиля, пишет тематический портал Tööstusuudised.

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