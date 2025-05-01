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  • 01.05.25, 13:01

ТОП зарплат чиновников: судьи снимают сливки

Таблицы зарплат чиновников этого года показывают, что самые высокие зарплаты в государстве получают судьи и руководители крупных городов. Причем зарплата мэра Таллинна Евгения Осиновского превысила зарплату премьер-министра Кристена Михала.
ТОП зарплат чиновников: судьи снимают сливки
  • Foto: Liis Treimann
Если смотреть на ежемесячный заработок, то самую большую сумму заработал председатель Верховного суда Виллу Кыве, чья зарплата за месяц составила 9724 евро.
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