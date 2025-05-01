ТОП зарплат чиновников: судьи снимают сливки

Таблицы зарплат чиновников этого года показывают, что самые высокие зарплаты в государстве получают судьи и руководители крупных городов. Причем зарплата мэра Таллинна Евгения Осиновского превысила зарплату премьер-министра Кристена Михала.
Традиционно самые щедрые зарплаты в секторе автоперевозок платят «транспортные отделы» розничных продавцов топлива, то есть Circle K Transport Eesti и Alexela Motors – там средняя зарплата уже долгое время превышает 3000 евро в месяц. Однако прошлый год выдался исключением – появилась компания, в которой в 2024 году средняя брутто-зарплата в секторе впервые превысила 4000 евро в месяц.
Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.