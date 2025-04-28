Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,42%297,09
  • OMX Riga0,4%867,99
  • OMX Tallinn−0,13%1 958,56
  • OMX Vilnius−0,26%1 164,64
  • S&P 500−1,19%5 494,41
  • DOW 30−0,87%40 173,62
  • Nasdaq −1,64%17 174,18
  • FTSE 100−0,03%8 460,91
  • Nikkei 2250,57%36 045,38
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%93,23
  • OMX Baltic−0,42%297,09
  • OMX Riga0,4%867,99
  • OMX Tallinn−0,13%1 958,56
  • OMX Vilnius−0,26%1 164,64
  • S&P 500−1,19%5 494,41
  • DOW 30−0,87%40 173,62
  • Nasdaq −1,64%17 174,18
  • FTSE 100−0,03%8 460,91
  • Nikkei 2250,57%36 045,38
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%93,23
  • 30.04.25, 14:51

ТОП зарплат: самые щедрые компании по разработке ПО платят более 10 000 евро

Портал ITUudised составил ТОП компаний по разработке программного обеспечения, которые платят самые высокие зарплаты.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Alesia Kozik / Pexels
Средняя зарплата в приведенных ниже ИТ-компаниях за последние четыре квартала варьируется от 2500 до 16 140 евро.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 08.04.25, 12:09
Топ-менеджеры о тарифной неразберихе: коллапса не будет, нужно сохранять спокойствие
Эстонские топ-менеджеры считают, что в нынешней нестабильной мировой экономической ситуации разумно сохранять спокойствие.
ТОП
  • 09.04.25, 14:03
Самые щедрые автоперевозчики: 4000 евро в месяц – новый рекорд сектора
Традиционно самые щедрые зарплаты в секторе автоперевозок платят «транспортные отделы» розничных продавцов топлива, то есть Circle K Transport Eesti и Alexela Motors – там средняя зарплата уже долгое время превышает 3000 евро в месяц. Однако прошлый год выдался исключением – появилась компания, в которой в 2024 году средняя брутто-зарплата в секторе впервые превысила 4000 евро в месяц.
Новости
  • 09.04.25, 07:00
ТОП налоговых должников: компании еле сводят концы с концами
Налоги, накопившиеся в этом году, компании в большинстве случаев отсрочили, чтобы управлять своими расходами в условиях перемен. Однако для некоторых предприятий трудности оказались неподъемными.
ТОП
  • 25.03.25, 08:12
ТОП дивидендов: Осиновский вывел из фирмы 25 млн, но остался без первого места
На второе место свежего рейтинга ТОП дивидендов вышел владелец Skinest Grupp Олег Осиновский, который по сравнению с предыдущим годом значительно увеличил доход собственника, но все же заметно уступил победителю рейтинга.
  • KM
Content Marketing
  • 17.04.25, 14:08
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни
Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.

Самые читаемые

1
Новости
  • 28.04.25, 17:04
Эстонский бизнесмен нарушил запрет на продажу Lamborghini. И сделать ничего нельзя
2
Биржа
  • 29.04.25, 09:00
Ценовая война, развязанная латвийской компанией, занявшей у инвесторов миллионы, разозлила эстонских конкурентов
3
Новости
  • 29.04.25, 14:59
Livonia Partners покупает одну из крупнейших клиник Эстонии
4
Новости
  • 28.04.25, 17:16
Основателя работавшего в Эстонии платежного приложения подозревают в присвоении 6 млн евро
5
Mнения
  • 29.04.25, 06:00
Петер Зашев: за их финансово-экономическую безграмотность платим все мы
6
Инвестор Тоомас
  • 29.04.25, 07:00
Инвестор Тоомас: торговая война нашла следующую жертву в моем портфеле

Последние новости

Новости
  • 30.04.25, 17:14
Михал: Эстония готова отправить в Украину военнослужащих в составе сил сдерживания
Новости
  • 30.04.25, 16:49
Крупный бизнесмен выплачивает сотрудникам от 10 до 30 тысяч евро за рождение ребенка
«У работающего человека должно быть минимум 1-2 ребенка»
  • KM
Content Marketing
  • 30.04.25, 16:46
Спрос выше ожидаемого: успех продаж продукции First Price удивляет даже Selver
Новости
  • 30.04.25, 16:05
Стартап-среда глазами инвесторов: у Эстонии похмелье, Литва наслаждается ростом
ТОП
  • 30.04.25, 14:51
ТОП зарплат: самые щедрые компании по разработке ПО платят более 10 000 евро
Новости
  • 30.04.25, 13:43
Глава SEB: новых заводов почти не появляется, но происходит много поглощений
Новости
  • 30.04.25, 12:39
Строителей модульных домов подозревают в мошенничестве и доведении компании до банкротства
Новости
  • 30.04.25, 12:32
Производитель бетона понес большие убытки, рынок на дне третий год подряд
Признаков улучшения пока нет

Сейчас в фокусе

Сдающая в аренду строительную технику фирма Storent, работающая в Эстонии с 2009 года, до сих пор не вышла здесь в прибыль.
Биржа
  • 29.04.25, 09:00
Ценовая война, развязанная латвийской компанией, занявшей у инвесторов миллионы, разозлила эстонских конкурентов
На фото – роскошный Lamborghini Revuelto бизнесмена Олега Гросса. При этом Гросс упрекнул человека, который продал аналогичную машину: по его словам, это некрасиво по отношению к представительству.
Новости
  • 28.04.25, 17:04
Эстонский бизнесмен нарушил запрет на продажу Lamborghini. И сделать ничего нельзя
Петер Зашев.
Mнения
  • 29.04.25, 06:00
Петер Зашев: за их финансово-экономическую безграмотность платим все мы
Павелас Соколовас, генеральный директор и соучредитель Kevin EU UAB.
Новости
  • 28.04.25, 17:16
Основателя работавшего в Эстонии платежного приложения подозревают в присвоении 6 млн евро
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский на исторической встрече в Ватикане.
Mнения
  • 28.04.25, 16:37
Блог Райво Варе: Трамп играет в смертельно опасную военную игру
Принесли ли похороны папы римского перелом? Что будет дальше?
Бывший министр юстиции Калле Лаанет.
Новости
  • 29.04.25, 13:06
Прокуратура намерена предъявить бывшему министру Лаанету обвинение в мошенничестве
Центр здоровья Medicum в Ласнамяэ.
Новости
  • 29.04.25, 14:59
Livonia Partners покупает одну из крупнейших клиник Эстонии
Альфа и Омега начинающей компании: что стоит знать о доменах в 2025 году?
  • KM
Content Marketing
  • 30.04.25, 09:50
Альфа и Омега начинающей компании: что стоит знать о доменах в 2025 году?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025