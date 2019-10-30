KredEx: Эстонским предприятиям компенсировано 325 000 евро

Руководитель KredEx Krediidikindlustus Эрки Аамер

В течение трех кварталов этого года эстонскими предприятиями было получено 325 000 евро в виде компенсаций понесенного ущерба. 68% ущерба были связаны с зарубежной деятельностью, сообщает KredEx Krediidikindlustus.

Из этой суммы KredEx Krediidikindlustus выплатило 133 000 евро в течение третьего квартала. В минувшем году в тот же период было возмещено ущерба на 11 тысяч евро меньше.