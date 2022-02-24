Три графика: паническая распродажа на рынках

Новая война в Европе: нефть и газ дорожают, биткоин падает

Цены на нефть и газ на мировых рынках пошли в рост на фоне новостей о начале вторжения российских войск на территорию Украины. Курсы криптовалют, тем временем, демонстрируют существенное снижение.

Цены на нефть и газ на мировых рынках пошли в рост на фоне новостей о начале вторжения российских войск на территорию Украины. Курсы криптовалют, тем временем, демонстрируют существенное снижение.