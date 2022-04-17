  • Поделиться:

    Президент Литвы призывает Швецию и Финляндию присоединиться к НАТО

    Президент Литвы Гитанас Науседа.Фото: Shutterstock

    Присоединение Северных стран к НАТО улучшит ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе, сказал президент Литвы Гитанас Науседа английской деловой газете Financial Times, призвав Швецию и Финляндию незамедлительно добиваться членства в НАТО.

    "Вступление Швеции и Финляндии в НАТО улучшит ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе. Мы сможем лучше (…) контролировать Балтийский регион с военной точки зрения. Но это также укрепит НАТО как организацию", — сказал Науседа, передает Rus.Delfi.lt.
    По словам литовского лидера, Финляндия и Швеция "не могут медлить, им нужно как можно скорее провести решения в жизнь". Финляндия хочет принять решение перед саммитом НАТО в Мадриде в июне, говорят финские должностные лица.
    Науседа также поддержал призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас к НАТО заменить миссию по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии миссией противовоздушной обороны, позволяющей при необходимости сбивать вражеские самолеты.
    "Нам нужны войска в регионе. Передовая оборона вместо сдерживания или быстрого подкрепления. Самое надежное средство сдерживания — это практическое размещение иностранных войск здесь, в странах Балтии и Польше (…) Воздушная полиция может быть и полезна в мирное время, но это неподходящее решение, учитывая то, что происходит в Украине", — добавил Науседа в интервью Financial Times.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Экономисты: меры ЕС по защите потребителей от роста цен могут сыграть злую шутку
Попавшие под санкции российские автоперевозчики не успели пересечь границу к сроку
Новые санкции против России затронут Сбербанк и энергетический сектор
Влияние санкций
Попавшие под санкции российские автоперевозчики не успели пересечь границу к сроку
К 16 апреля все российские и белорусские автоперевозчики, подпавшие под санкции ЕС, должны были покинуть Евросоюз, в том числе и Эстонию, однако вечером в субботу многие из них еще стояли в очереди на границе, пишет
К 16 апреля все российские и белорусские автоперевозчики, подпавшие под санкции ЕС, должны были покинуть Евросоюз, в том числе и Эстонию, однако вечером в субботу многие из них еще стояли в очереди на границе, пишет
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Производитель роялей Steinway возвращается на биржу
Всемирно известный производитель роялей Steinway планирует вернуться на фондовый рынок после девятилетнего перерыва, сообщает Bloomberg.
Всемирно известный производитель роялей Steinway планирует вернуться на фондовый рынок после девятилетнего перерыва, сообщает Bloomberg.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Почему рост инфляции обрадовал рынки?
После того, как стало известно, что инфляция в США выросла на 8,5%, рынок акций неожиданно пошел вверх, а доходность гособлигаций вниз, хотя по логике должно было произойти с точностью до наоборот. Почему рынок так реагирует, и что продолжает его удерживать от падения, рассуждает биржевой редактор ДВ Дмитрий Фефилов.
После того, как стало известно, что инфляция в США выросла на 8,5%, рынок акций неожиданно пошел вверх, а доходность гособлигаций вниз, хотя по логике должно было произойти с точностью до наоборот. Почему рынок так реагирует, и что продолжает его удерживать от падения, рассуждает биржевой редактор ДВ Дмитрий Фефилов.
Все мнения
Эпицентр
Биржа? Облигации? Новый инвестор? Porto Franco ищет 60 миллионов евро
Руководство девелоперской компании Porto Franco, возводящей в Таллинне одноименный многофункциональный торгово-офисный центр, пытается найти дополнительные 60 миллионов евро для продолжения строительства.
Руководство девелоперской компании Porto Franco, возводящей в Таллинне одноименный многофункциональный торгово-офисный центр, пытается найти дополнительные 60 миллионов евро для продолжения строительства.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Основатель TaxiGo: "единорогом" мы стать не успели, но что-то прикольное – сделали
На днях концерн Урмаса Сыырумаа Forus объявил о том, что выводит на рынок таксоизвоза нового игрока - Forus Taxi. Новая платформа создана на базе двух недавних приобретений Сыырумаа - таксофирмы Tuulika и платформы TaxiGo.
На днях концерн Урмаса Сыырумаа Forus объявил о том, что выводит на рынок таксоизвоза нового игрока - Forus Taxi. Новая платформа создана на базе двух недавних приобретений Сыырумаа - таксофирмы Tuulika и платформы TaxiGo.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение