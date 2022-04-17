Президент Литвы призывает Швецию и Финляндию присоединиться к НАТО
Президент Литвы Гитанас Науседа.Фото: Shutterstock
Присоединение Северных стран к НАТО улучшит ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе, сказал президент Литвы Гитанас Науседа английской деловой газете Financial Times, призвав Швецию и Финляндию незамедлительно добиваться членства в НАТО.
"Вступление Швеции и Финляндии в НАТО улучшит ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе. Мы сможем лучше (…) контролировать Балтийский регион с военной точки зрения. Но это также укрепит НАТО как организацию", — сказал Науседа, передает Rus.Delfi.lt
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По словам литовского лидера, Финляндия и Швеция "не могут медлить, им нужно как можно скорее провести решения в жизнь". Финляндия хочет принять решение перед саммитом НАТО в Мадриде в июне, говорят финские должностные лица.
Науседа также поддержал призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас к НАТО заменить миссию по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии миссией противовоздушной обороны, позволяющей при необходимости сбивать вражеские самолеты.
"Нам нужны войска в регионе. Передовая оборона вместо сдерживания или быстрого подкрепления. Самое надежное средство сдерживания — это практическое размещение иностранных войск здесь, в странах Балтии и Польше (…) Воздушная полиция может быть и полезна в мирное время, но это неподходящее решение, учитывая то, что происходит в Украине", — добавил Науседа в интервью Financial Times.
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