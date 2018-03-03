В Латвии думают по-другому

Мои собеседники в Латвии неохотно высказывали предположения о том, в чём истинная причина ареста Римшевича, проб¬лем банка ABLV и заявлений Гусельникова.
Частично это объясняется тем, что если сделать неосторожное заявление в публичном пространстве, то рискуешь получить иск (некоторые фигуранты событий любят судиться). Однако и в разговорах «не для печати» собеседники не горели желанием высказывать версии. Фактов и пересказа новостей было много, интерпретации – почти не было.
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