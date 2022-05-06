Aвто

dv.ee

6 мая 2022 в 12:00 Поделиться:









В Эстонии сокращаются продажи новых автомобилей

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В апреле в Эстонии было продано в общей сложности 1778 новых легковых автомобилей, что на 25,8% меньше, чем за этот же период прошлого года.

За четыре месяца этого года в Эстонии было продано 6969 новых легковых автомобилей, сообщил Эстонской союз предприятий, продающих и обслуживающих автомобили (AMTEL).

Наиболее популярными в апреле были средние внедорожники (37,6%), за которыми следуют небольшие автомобили среднего класса (16,6%) и внедорожники меньших размеров (15,7%), пишет rus.err.ee.

В тройку наиболее продаваемых марок вошли Toyota (412), KIA (210) и Škoda (190).

В тройку наиболее популярных моделей вошли Toyota RAV4 (174), KIA Sportage (105) и Toyota Corolla (87).