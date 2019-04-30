Прибыль Samsung упала на 57%

Samsung Electronics Co. сообщила о снижении чистой прибыли в первом квартале на 57%, так как выход телефона со складным экраном задерживается, а спрос на чипы памяти Samsung снижается.

Фото: Йон Хон-Кин

Крупнейший в мире производитель смартфонов и чипов памяти на прошлой неделе отложил выпуск своего телефона Galaxy Fold - продукта, который, как надеялась компания, повлечет за собой резкий скачок продаж в мобильном сегменте.

Тогда как сокращение мировых расходов привело к снижению спроса на микросхемы памяти со стороны продавцов серверов и смартфонов.

Результаты Samsung являются показателем мировой экономики, поскольку компания играет роль одного из крупнейших мировых производителей оборудования и крупного поставщика для электронных компаний, в том числе таких как Apple Inc., пишет Wall Street Journal.

Продажи полупроводников сильно влияют на показатели компании

Во вторник Samsung сообщила, что в первом квартале чистая прибыль составила 5,04 триллиона южнойкорейских вон (4,4 млрд. долларов), сократившись с 11,69 трлн. вон годом ранее. Выручка снизилась до 52,39 трлн. вон с 60,56 трлн. вон годом ранее. Аналитики прогнозировали чистую прибыль в размере 4,9 триллиона вон и выручку в 52 триллиона вон, согласно данным S & P Global Market Intelligence.

Чистая прибыль стала самой низкой с третьего квартала 2016 года, когда Samsung была вынуждена отозвать Galaxy Note 7 из-за перегрева аккумуляторов телефона.

Маржа снизилась за год с 36% до 25%, так как компания увеличила расходы на рекламные акции, с целью увеличить продажи смартфонов, а цены на чипы памяти снизились.

Около ¾ операционной прибыли Samsung получил в 2018 году от продажи полупроводников, что означает, что падение цен на чипы памяти подорвали результаты компании. Цены на два основных типа чипов, в которых доминирует Samsung, называемые DRAM и NAND Flash, упали примерно на 20% каждый в течение первых трех месяцев года по сравнению с предыдущим кварталом.

Galaxy Fold

Отложить выпуск Galaxy Fold компания решила после того, как технические обозреватели сообщили о проблемах с телефоном после одного-двух дней его использования. Первоначально Samsung собирался выпустить новый телефон 27 апреля, но на прошлой неделе это решение было отменено.

Galaxy Fold, первый в отрасли широкоформатный смартфон со складным экраном, складывается как книга, а в полностью раскрытом виде он - как небольшой планшет.

Samsung объявит, что Galaxy Fold будет запущен «в ближайшие несколько недель», сказал Ли Йонг-Хи.

Акции Samsung Electronics выросли на 19% в этом году, поскольку инвесторы считают, что падение рынка чипов памяти во второй половине года приостановится. В ходе утренних торгов во вторник Samsung упал на 1,1%.