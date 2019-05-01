Доход Apple снизился, но акции растут

Общий оборот и прибыль Apple снизилась, но результаты превосходят ожидания.

Фото: Чанц Чан

Прибыль снизилась на 16% до 11,56 млрд долларов за первых три месяца 2019 года, а оборот снизился на 5% до 58,02 млрд долларов, сообщила Apple во вторник после закрытия биржи.

Лучше, чем ожидалось

Продажи iPhone, долгое время являвшиеся главной составляющей бизнеса Apple, упали на 17% и составили около 31 млрд долларов из-за того, что владельцы смартфонов дольше используют свои девайсы и не спешат покупать новые, а также из-за конкуренции в Китае, где многофункциональные телефоны других производителей можно купить по более низкой цене.

Результаты компании превзошли ожидания аналитиков, которые ослабли после неожиданного спада в предыдущем квартале. Исполнительный директор Apple Тим Кук отметил, что ситуация, например в Китае, улучшилась. Там, по его словам, клиенты положительно отреагировали на действия Apple по снижению цен на iPhone и предложение программ финансирования.

«Оглядываясь на последние пять месяцев, ноябрь и декабрь были самыми сложными, поэтому это обнадеживающая тенденция», - сказал Кук. Apple заявила, что ожидает, что выручка в текущем квартале составит от 52,5 до 54,5 млрд долларов, что превышает общие ожидания аналитиков.

Не iPhone-ом единым

Компания также сократила влияние снижения продаж iPhone, расширив спектр услуг. Продажи приложений и подписки на потоковую музыку в совокупности подскочили на 16%. В марте было объявлено о новых услугах подписки на оригинальные телешоу, видеоигры и журналы, а также на кредитные карты.

Кук также подчеркнул успех, особенно в Китае, программ обмена, направленных на оживление продаж iPhone - компания предлагает клиентам со старыми моделями устройств более выгодные цены, если они обменяют их на новые.

В конце прошлого года предприятие повысило цены на iPad, что помогло увеличить продажи на 22% в последнем квартале, даже несмотря на то, что, по оценкам аналитиков, поставки остались на прежнем уровне.

Apple также обеспечила 30-процентный рост продаж в сегменте носимых устройств, которое включает в себя умные часы, беспроводные наушники AirPods и динамик HomePod. Аналитики прогнозируют, что в этом финансовом году сегмент принесет 21,76 млрд долларов.

Комбинация носимых устройств и услуг составила 29% от общего дохода во втором финансовом квартале, в то время как продажи iPhone сократились до 54% ​​от всего оборота компании. Ранее iPhone составлял две трети от оброота.

Смотря как посмотреть

Инвесторы в значительной степени проигнорировали проблемы с iPhone и сосредоточились на том, что Apple способна генерировать миллиарды долларов оборота, продавая подписки на свои услуги более чем 900 миллионам пользователям iPhone по всему миру, пишет Wall Street Journal.

Они также были воодушевлены тем, что в апреле компания заключила многолетнее соглашение с Qualcomm Inc. на чипы для смартфонов, которые позволят Apple выпустить в 2020 году iPhone с более быстрой беспроводной технологией 5G.

Согласно данным исследовательской компании Birinyi Associates, план Apple по выкупу акций несколько снизился. Кук также заявил, что добавит 75 млрд долларов к продолжающейся программе выкупа акций. Общий объем выкупов с 2012 года составил почти 275 миллиардов долларов.

Правление компании также одобрило увеличение квартальных дивидендов на 5% до 77 центов на акцию. Прошлогоднее увеличение дивидендов составило 16%.

Акции Apple подорожали примерно на 5% после закрытия биржи. К закрытию вторника акции Apple выросли примерно на 27% в этом году, вернув большую часть потерь последних двух месяцев прошлого года. Рыночная стоимость Apple вновь достигает 1 триллиона долларов.