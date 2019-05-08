Berlingske: Дания предъявила подозрение 10 менеджерам Danske

Среди них бывший CEO Томас Борген, ушедший в отставку в октябре прошлого года, сообщает датское издание.

Агентство Reuters со ссылкой на датское издание Berlingske, сообщило, что датская прокуратура предъявила подозрение 10 менеджерам Danske Bank. Среди них и бывший CEO Томас Борген, ушедший в отставку в октябре прошлого года. Информацию Berlingske предоставили анонимные источники.

Danske Bank подозревают в том, что через эстонский филиал этого финансового учреждения отмывались миллиарды евро. Общая сумма денег, попавших под подозрение, - 200 миллиардов евро.

В Эстонии по этому делу подозреваются Оксана Линдметс, Анатолий Иванов, Анна Куриленко, Наталья Комаров, Евгений Агневщиков, Михаил Мурников, Марко Тедер, Ольга Четерикова, Эрик Лидметс, Елена Корнетт и Анна Колло.