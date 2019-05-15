Swedbank отменил решение закрыть э-резиденту счёт

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Произошло это после выхода статьи Äripäev.

Позавчера Äripäev писал о том, как Swedbank уведомил греческого э-резидента Деметриоса Факиноса о том, что через месяц его компании закроют счёт. Причина: банк не понимает деятельность и расчётов его компании Design Federation OÜ.

Как рассказывал в статье Факинос, Swedbank не задал ему ни одного дополнительного вопроса: просто сообщили о том, что счёт будет закрыт.

После того, как статья Äripäev была опубликована, Swedbank Eesti завил, что изучит кейс Design Federation OÜ и направил Факиносу дополнительные вопросы.

Сегодня пришло сообщение, что Swedbank принял решение не закрывать счёт. Банк извинился за доставленные неудобства.

Банк сообщил, о закрытии счёта, не задав ни одного вопроса