Банк закрывает счет фирмы, не задав ни одного дополнительного вопроса

«Эстония должна в первую очередь решить вопросы, связанные со скандалами по отмыванию банками денег, и только после этого возможно возобновлять программу э-резидентства», - считает э-резидент Деметриос Факинос.

Демитриос Факинос Фото: Частный архив

На прошлой неделе эстонский э-резидент, грек Деметриос Факинос получил от Swedbank уведомление, что расчетный счет его зарегистрированного в Эстонии предприятия Design Federation OÜ закрывают, так как деятельность и расчеты предприятия непонятны банку.

Предприятие создано в 2006 году в Греции. Основная цель его - организовывать в Европе конкурсы дизайна. Церемония награждения проходит каждый год в разных странах, в дополнение предприятие проводит различные конференции и рабочие комнаты.

Владелец фирмы Деметриос Факинос вспоминает, как в 2015 году они решили, что пора для фирмы искать новое место расположения, так как Греция тогда переживала экономические трудности, и существовала опасность выхода страны из Европейского Союза. «К счастью, наша фирма весьма независима с точки зрения географии, так как наш оборот приходит из разных стран. Мы решили в пользу э-резидентства в Эстонии, и казалось, что это идеальный для нас вариант. В Эстонии мы работали с января 2016 года, почти четыре года».

Оборот предприятия в 2018 году составил 165 000 евро.

Банк не задал ни одного дополнительного вопроса

Факинос удивляется тому, что представители Swedbank ни разу не обратились к нему с вопросами, чтобы понять структуру их бизнеса. «Каждый год они отправляют нам опросник, который касается нашей деятельности. Мы отвечали на все эти вопросы. Но до решения закрыть счет они не задали ни одного дополнительного вопроса», - говорит Факинос.

К этому добавляется еще один неприятный момент. «Они не должны мне ничего пояснять. Похожая ситуация была, когда мы пожелали использовать их онлайн-услугу для использования кредитной карты. Мы получили отрицательный ответ, и они отказались нам разъяснить свое решение. Нынешняя ситуация такая же - я могу спрашивать, но они не обязаны отвечать».

Руководитель отдела коммуникации э-резидентства Катрин Вага сказала, что банк имеет право выбирать своих клиентов в соответствии с целями своей стратегии и рискам. Во-вторых, закон их обязывает знать своего клиента и понимать деятельность его предприятия. «Любой структуре, оказывающей услуги, ценно понимание коммерческой деятельности своего клиента. Поэтому понятно, что все финансовые учреждения, исходя из рисков и логики коммерческой деятельности предприятий, не хотят брать на себя ответственность».

Э-резиденты fintech не доверяют

По словам Вага, программа э-резидентства советует э-резидентам для ведения бизнеса обходиться без расчетного счета в местных банках. С прошлого года э-резиденты могут работать, имея счета других банков Европейского Союза. «Также мы нашли несколько fintech-партнеров для программы, как, например, финский Holvi, который предлагает большую часть услуг, необходимых е-резидентам», - говорит Вага.

Факиносу fintech однако не подходит. Он не знает, защищены ли его деньги в fintech-предприятии. «Мы всегда понимали, что нам необходимы доверие и защита крупных банков, которые предлагают традиционные банковские системы», - говорит он.

Если Swedbank и правда с июня закроет счет предприятия, то Факинос переведет предприятие обратно в Грецию. Тем более что риск выхода страны из ЕС сейчас сократился. «Я выберу этот вариант не по доброй воле, но сейчас это кажется самым очевидным шагом», - сказал он. «Эстония должна в первую очередь решить вопросы, связанные со скандалами по отмыванию банками денег, и только после этого возможно возобновлять программу э-резидентства», - считает он.

После того, как журналисты связались с Swedbank Eesti, предприятие пообещало проверить решение по закрытию счета Design Federation OÜ и направить Деметриосу Факиносу дополнительные вопросы.