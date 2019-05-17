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Супруга руководителя Baltika тоже продает акции

Директор по развитию розничной торговли предприятия Baltika Майре Милдер приняла решение продать часть своих акций, следует из регистра Финансовой инспекции.

Директор по развитию розничной торговли предприятия Baltika Майре Милдер Фото: Рауль Меэ

По данным Финансовой инспекции, Майре Милдер в среду тремя сделками продала 1200 акций. Стоимость акций варьировалась в диапазоне 0,60–0,64.

По состоянию на 14 мая у Майре Милдер было 5009 акций.

Сегодня стоимость акций Baltika снизилась до 0,51 евро за штуку. За последний месяц стоимость бумаг предприятия упала на 50%.

Ранее руководитель Baltika, супруг Майре Милдер, Меэлис Милдер также продал часть своих акций. 10 мая он продал 117 000 акций. По данным регистра акций, у него, как частного лица, по-прежнему 88 335 акций, а через фирму Maisan Милдеру принадлежит еще 3000 акций Baltika.