Глава Coop: выйдем на биржу в течение 50 дней

Глава банка Coop Маргус Ринк Фото: Лийз Трейманн

Руководитель Coop Pank заявил, что в течение 50 дней банк объявит об эмиссии акций.

«О публичном предложении акций будет объявлено в течение 50 дней: у нас всё идёт по графику», - сказал на конференции «Умные деньги» руководитель Coop Pank Маргус Ринк. «К сожалению, не могу назвать ни даты, ни цены акций, ни объёма эмиссии», - отметил он.