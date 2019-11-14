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Saudi Aramco хочет сделать свое IPO народным

Wall Street Journal пишет, что Саудовская Аравия хочет, чтобы средний класс принял активное участие в IPO Saudi Aramco. Многие действительно готовы приобрести акции нефтяной компании, как из-за патриотизма, так и из-за желания заработать.

Банки Саудовской Аравии предлагают клиентам кредиты на покупку акций, по всей стране рекламируется IPO самой прибыльной в мире компании, а подконтрольные государству газеты призывают граждан к инвестициям.