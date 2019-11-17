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В понедельник начинается подписка на акции банка Coop

В понедельник, 18 ноября, начнется период подписки на акции банка Coop, который продлится до 29 ноября. Посредством первичного публичного размещения акций (которых будет выпущего но до 32,2 млн) банк хочет привлечь дополнительный капитал в размере 37 млн евро.

Фото: Liis Treimann

Инвестор, желающий подписаться на акции, должен иметь счет ценных бумаг в эстонском банке, предоставляющем инвестиционные услуги. Таковыми являются, например, LHV, Swedbank, SEB, Luminor, Tallinna Äripank, Citadele.