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Coop Pank обнародовал условия выхода на биржу

Фото: Андрас Кралла

На акции можно подписаться за 1,15-1,3 евро.

Coop Pank сообщил бирже, на каких условиях планирует выпустить акции.

Coop намерен эмитировать 32 180 155 новых простых акций (без номинальной стоимости), а также 8 065 700 акций (без номинальной стоимости), принадлежащих уже существующим акционерам (более половина этих акций принадлежит Андресу Сонну).

Акции будут открыто предложены розничным инвесторам из Эстонии, Латвии и Литвы и в закрытом режиме – профессиональным инвесторам.

Цена подписки – от 1,15 до 1,3 евро. Об итоговой цене, которую нужно будет заплатить за акции, будет сообщено 2 декабря или несколькими днями позже.

Вырученные средства компания планирует использовать на наращивание рыночной доли и объёмов деятельности, развитие IT-систем.

Период подписки: с 10:00 18 ноября по 15:30 29 ноября.

Первый торговый день на бирже: 9 декабря.