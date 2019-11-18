Аллан Раявее • 18 ноября 2019
Биржа
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Saudi Aramco планирует вывести на биржу 1,5% акций
Aramco выведет на биржу лишь 1,5 % от оцениваемой в предположительно 1,7 триллиона долларов компании, сообщил исполнительный директор компании Амин Насер. Кроме того, ходят слухи, что Amarco не собирается выходить на биржи США, Канады и Японии.
Желание Aramco сосредоточиться первоначально на саудовской бирже Tadawul подтверждается источниками CNBC и Bloomberg. Это еще один сигнал о том, что продажа акций Aramco, первоначально считавшаяся крупнейшей эмиссией в истории биржи, будет менее масштабной, чем ожидалось.
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