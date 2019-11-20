Alibaba может привлечь до $12,9 млрд на IPO в Гонконге

Головная контора Alibaba Фото: Reuters/Scanpix

Китайский интернет-гигант Alibaba может привлечь до $12,9 млрд в ходе IPO на Гонконгской фондовой бирже, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на три источника. Об этом же сообщили источники Reuters, передают “Ведомости”.

Есть информация, что компания проинформировала инвесторов, что собирается продавать акции по 176 гонконгских долларов ($22,48).

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Если акции будут продавать по этой цене, то компания может привлечь $88 млрд гонконгских долларов ($11,3 млрд).

Компания объявила о начале IPO в Гонконге в середине ноября. В 2014 г. она привлекла на Нью-Йоркской бирже (NYSE) $25 млрд, что стало крупнейшим IPO в мире.

Размещение Alibaba в Гонконге может стать крупнейшим в этом году.