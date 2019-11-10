"День холостяков" принесет десятки миллиардов за одни сутки

В 2017 году в гала-концерте, посвященном фестивалю, приняла участие актриса Николь Кидман. На фото вместе с сооснователем Alibaba Джеком Ма. Фото: Reuters/Scanpix

В понедельник, 11 ноября, в Китае отмечают так называемый "День холостяков" - один из крупнейших в мире праздников электронной коммерции, оборот которого в прошлом году превысил выручку от Черной пятницы в США.

Как пишет Bloomberg, китайский гигант электронной коммерции Alibaba, которому принадлежит идея праздника, в прошлом году увеличил свои суточные продажи на 27% до 213,5 млрд юаней (27 млрд долларов). Для сравнения, ВВП Эстонии в прошлом году составил 26 миллиардов евро. Всего за первый час праздника Alibaba смогла продать товаров на 8,75 миллиардов евро. Самыми продаваемыми брендами были Xiaomi, Apple и Dyson.